Archeologia | Ostia Antica celebra Marchio del Patrimonio Europeo | oggi svelata la targa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Archeologia Ostia

Il Tempo

... Excisum Euboicae latus ingens rupis in antrum,quo lati ducunt aditus centum,centum;unde ... Maria Palma Gramaglia xcuma sibillaLo spaccio avviene in nuno dei corridoi interni al palazzo al civico 06 di via dell'. ... Marco Ladaga gestiva i turni e andava a prendere la cocaina addal tunisino Rami a 42mila euro ...(Adnkronos) - Il Marchio del Patrimonio Europeo, secondo il sottosegretario alla Cultura Borgonzoni, “è un riconoscimento importante, in Europa ce ne ...Roma - Il Parco archeologico di Ostia Antica ospitera' una cerimonia per svelare la targa celebrativa del titolo conferito agli scavi di Ostia Antica ...