Approvato il finanziamento dal Governo | la Tramvia della Val Brembana presto realtà

(Di venerdì 14 maggio 2021) La T2 sarà,. Esattamente nei primi mesi del 2026 con l’avvio del servizio. A metà 2023, invece, inizieranno i lavori. É questo l’obiettivo dichiarato da Filippo Simonetti, presidente di TEB, per rilanciare il territorio anche da un punto di vistamobilità. Una promessa sempre più concreta dopo la firmaconvenzione tra il Comune di Bergamo e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che formalizza la decisione da parte deldi finanziare il collegamento ferroviario da Bergamo fino a Villa d’Almè: laVal, sorella di quella per la Val Seriana (la T1). 125milioni di euro è ilda parte delche, sommati ai 40milioni dati da Regione ...

...di Bergamo ha ieri pomeriggio approvato lo schema di Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e della delle Mobilità Sostenibili (MIMS) e con Regione Lombardia per regolare il...

Tramvia della Val Brembana, si va avanti: diventa sempre più concreta e si avvicina la realizzazione del tracciato della T2, il collegamento tramviario tra la stazione di Bergamo e Villa d'Almè, nella ...