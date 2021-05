Anzio | lettera minatoria alla consigliera Giannino inviata in Comune Il sindaco | ‘Chiediamo venga fatta luce su questo episodio’

(Di venerdì 14 maggio 2021) Inquietante episodio ad, dove oggi unasede comunale e indirizzatacapogruppo PD Linaè stata intercettata all’Ufficio Protocollo. Lariporta la stessa firma apposta nella busta contenente il proiettile recapitatoin passato: “Club”. Di quanto accaduto è stata informata la polizia, che ha avviato le indagini. Queste non sono le sole minacce che la capogruppo PD ha ricevuto da quando ha iniziato il suo ruolo di. “Chiediamo a tutte le Istituzioni preposte, nelle quali riservo massima fiducia,piena su fatti nebulosi di questa Città, che purtroppo continuano puntualmente a ...

Nuovo episodio intimidatorio nei confronti della capogruppo del Partito democratico di Anzio Lina Giannino. Nelle ultime ore una lettera minatoria contro la consigliera comunale è stata recapitata presso la sede del Comune di a firma di un fantomatico Club. Intercettata ... E' stata inviata, con un certo grado di distrazione, dalla RSU Comune Anzio al Prefetto di Roma Paola Basilone (il realtà il Prefetto di Roma è Matteo Piantodesi, e dopo la Basilone per un anno è stat ...