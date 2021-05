Anticipazioni Isola dei Famosi | televoto flash e addii | chi lascerà il programma

(Di venerdì 14 maggio 2021) Ledi oggi dell’deici rivelano numerosi colpi di scena. Chi abbandonerà il? Questa sera, venerdì 14 maggio, andrà in onda la diciassettesima puntata dell’dei. Nel secondo appuntamento settimanale, Ilary Blasi introdurrà una nuova figura molto importante per il destino di tutti i naufraghi ancora in gara: il Super Leader che L'articolo proviene da Inews.it.

Chi raggiungerà Francesca e Beatrice su Playa Imboscadissima? Il naufrago scelto per abbandonare l'deciderà di rientrare in Italia oppure di raggiungere le due 'regine dell'Eden'? Se dovesse ...Ledal 17 al 21 maggio Leyla si improvvisa agente segreto e riesce a scoprire molte cose sul progetto dei rivali della FH: la loro sfida sarà complicata. Melihat viene a sapere di aver ...Diciassettesimo appuntamento con il reality show L’isola dei Famosi 2021: in nomination ci sono 4 naufraghi. Gli ospiti e le prove che vedremo stasera ...Siete pronti per un nuovo appuntamento con l’Isola dei Famosi? Cosa succederà stasera? Quali colpi di scena, emozioni e litigi ci ...