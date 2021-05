Anno 1996. Non solo nasceva iO Donna ma anche tantissime star oggi venticinquenni, icone beauty contemporanee (Di venerdì 14 maggio 2021) Bella Hadid, Zendaya, Sophie Turner, ma anche Hailey Baldwin Bieber e Anya Taylor-Joy: sono solo alcune delle icone beauty classe 1996 che, proprio come Io Donna, nel 2021 festeggiano 25 anni. Modelle, attrici, spesso imprenditrici, questa generazione si sta ampiamente affermando grazie a personalità forti e una bellezza libera da canoni estetici classici. Le bellezze del 1996, come Io Donna guarda le foto Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di venerdì 14 maggio 2021) Bella Hadid, Zendaya, Sophie Turner, maHailey Baldwin Bieber e Anya Taylor-Joy: sonoalcune delleclasseche, proprio come Io, nel 2021 festeggiano 25 anni. Modelle, attrici, spesso imprenditrici, questa generazione si sta ampiamente affermando grazie a personalità forti e una bellezza libera da canoni estetici classici. Le bellezze del, come Ioguarda le foto Leggi...

Dal 1996 a oggi: 25 anni (+1) di copertine che hanno lasciato il segno La Repubblica Happy Birthday iO Donna! 25 anni festeggiati con un numero da collezione Tutte in edicola domani, reale o digitale che sia. Il femminile del Corriere della Sera si festegggia anche online e sui social ...

