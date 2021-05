Anni 20, polemiche per il servizio anti-Europa (Di venerdì 14 maggio 2021) Anni 20 “Ce lo chiede l’Europa, di mangiare da schifo“. Un servizio anti-Ue trasmesso ieri sera ad Anni 20, la trasmissione di prime time condotta da Francesca Parisella su Rai2, avrebbe scatenato un nuovo polverone a Viale Mazzini. I toni dissacranti e allo stesso tempo polemici del filmato, nel quale venivano prese di mira le politiche di Bruxelles in campo alimentare, pandemico ed economico, pare abbiano fatto infuriare anche l’AD Fabrizio Salini. “Cosa offre oggi la casa? Una selezione di tarme essiccate a colazione, una tazza di latte ai piselli per merenda e, a fine cena, un gustoso biscotto alla farina di vermi inzuppato in un bel calice di vino annacquato. Un film dell’orrore? No, è il menù à la carte prossimo ad essere gentilmente offerto dall’Unione Europea“ recitava il ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 14 maggio 2021)20 “Ce lo chiede l’, di mangiare da schifo“. Un-Ue trasmesso ieri sera ad20, la trasmissione di prime time condotta da Francesca Parisella su Rai2, avrebbe scatenato un nuovo polverone a Viale Mazzini. I toni dissacre allo stesso tempo polemici del filmato, nel quale venivano prese di mira le politiche di Bruxelles in campo alimentare, pandemico ed economico, pare abbiano fatto infuriare anche l’AD Fabrizio Salini. “Cosa offre oggi la casa? Una selezione di tarme essiccate a colazione, una tazza di latte ai piselli per merenda e, a fine cena, un gustoso biscotto alla farina di vermi inzuppato in un bel calice di vino annacquato. Un film dell’orrore? No, è il menù à la carte prossimo ad essere gentilmente offerto dall’Unione Europea“ recitava il ...

