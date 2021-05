Anni 20 contro l'Europa, bufera Rai e vertici furiosi: 'Sconcertante'. La Meloni lo difende: 'È pluralismo' (Di venerdì 14 maggio 2021) Giovedì sera sulla Rai è andata in onda la trasmissione Anni 20, il magazine informativo in prima serata di Raidue condotto da Francesca Parisella . Ma la puntata di ieri è finita nella bufera per ... Leggi su leggo (Di venerdì 14 maggio 2021) Giovedì sera sulla Rai è andata in onda la trasmissione20, il magazine informativo in prima serata di Raidue condotto da Francesca Parisella . Ma la puntata di ieri è finita nellaper ...

Advertising

angelomangiante : Ho visto un giocatore italiano di 19 anni giocare alla pari contro una leggenda. Ho visto un ragazzo lottare due or… - ilpost : Lunedì 17 maggio apriranno le prenotazioni per la vaccinazione contro il coronavirus alle persone dai 40 anni in su - matteorenzi : Cento anni fa nasceva Sophie Scholl, una giovane donna uccisa a 22 anni dai nazisti per aver lottato contro Hitler… - abboapk : 50 anni di politiche contro la famiglia, mancanza di lavoro, pochi investimenti e fatti male, corruzione, troppa bu… - ZonNapoli : #Sport #Calcio Tifosi bianconeri contro interisti: è furia sul web. “In 9 anni non l’hanno mai concessa a noi, perc… -