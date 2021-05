Anna Maria | chi è l’ex moglie di Ezio Bosso?

Leggi su puglia24news

(Di venerdì 14 maggio 2021)è il nome deldi, trasformatasi poi in sua assistente. Il pianista molto amato dal grande pubblico ed artista di grandissimo livello è venuto a mancare il 14 maggio 2020, quindi oggi ricorre il primo anniversario della sua morte. Oggi, venerdì 14 maggio, a Oggi è un altro giorno, programma del primo pomeriggio di Rai Uno condotto da Serena Bortone, ci sarà un ricordo per l’artista prematuramente scomparso.è una donna che non ha mai lasciato solo, lei è una donna estremamente riservata ed infatti di lei non sappiamo quasi nulla. Qualche anno fa il celebre pianista disse: “Il dolore più grande è stato quando l’ha saputo, ...