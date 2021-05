Andreas Pereira | “L’inizio alla Lazio è stato difficile | mister Inzaghi mi ha aiutato tantissimo Derby? Momento speciale”

(Di venerdì 14 maggio 2021), giocatore offensivo della, nel corso di un’intervista a Tnt Sports ha parlato della sua esperienza con la maglia biancoceleste. “, perché dovevo adattarmi, viste le differenze tra la Serie A e il campionato inglese. Il calcio italiano è più tattico, quello inglese più dinamico. Agli occhi dei tifosi magari il calcio italiano può sembrare più monotono ma non è così, perché è molto piùda giocare e quando sei in campo la tensione è più alta. Poi dovevo capire ciò che ilvoleva da me e il suo modo di giocare. Infatti mi parla spesso, mi dice che mi ha portato qui perché lui e il ds mi volevano nella sua squadra e per ciò mi dovevo adattare al suo stile di gioco come gli altri calciatori ...

Il fantasista della Lazioha rilasciato una lunga intervista a Tnt Sports in cui ha parlato della sua avventura in Italia e non solo Dopo le prime dichiarazioni, uscite qualche giorno fa, Tnt Sports ha ...LAZIOINTERVISTA - Dopo le anticipazioni fornite ieri - leggi qui il nostro articolo - TNT Sports ha pubblicato l'intervista completa di. Il calciatore belga naturalizzato brasiliano si è soffermato a lungo sulla sua esperienza in maglia biancoceleste, raccontando del suo arrivo a Roma. Per finire, il giocatore si è ...Pereira poi si è soffermato sui momenti più belli vissuti nella Capitale: "Sicuramente il momento migliore è stato alla mia prima da titolare (con il Torino), ho segnato il mio primo gol e sono stato ...Dopo le prime dichiarazioni, uscite qualche giorno fa, Tnt Sports ha pubblicato l’intervista integrale di Andreas Pereira. Il calciatore ex Manchester United ha analizzato la sua avventura ...