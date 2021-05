Andrea Purgatori: “Facebook ha bloccato il mio account, ignoro i motivi” (Di venerdì 14 maggio 2021) “Hanno bloccato il mio account di Facebook. Mi è arrivato un avviso che comunicava il blocco dell’account e mi avvertiva che stavano facendo dei controlli, ma senza dare una spiegazione sulle motivazioni”. A dirlo all’Adnkronos è Andrea Purgatori, che stamane si è trovato senza preavviso con il proprio profilo Facebook inaccessibile perché bloccato. “Non ho la minima idea dei motivi -spiega Purgatori- anche perché non li comunicano: stiamo cercando di capirlo attraverso la social media manager di La7”. “So che spesso il blocco va in automatico per le segnalazioni di qualcuno -osserva il giornalista, conduttore di ‘Atlantide’- Mi hanno detto che è capitato a qualcuno per aver pubblicato foto particolari, ad esempio ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 maggio 2021) “Hannoil miodi. Mi è arrivato un avviso che comunicava il blocco dell’e mi avvertiva che stavano facendo dei controlli, ma senza dare una spiegazione sulle motivazioni”. A dirlo all’Adnkronos è, che stamane si è trovato senza preavviso con il proprio profiloinaccessibile perché. “Non ho la minima idea dei-spiega- anche perché non li comunicano: stiamo cercando di capirlo attraverso la social media manager di La7”. “So che spesso il blocco va in automatico per le segnalazioni di qualcuno -osserva il giornalista, conduttore di ‘Atlantide’- Mi hanno detto che è capitato a qualcuno per aver pubblicato foto particolari, ad esempio ...

