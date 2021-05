Anche Matteo Salvini ha incontrato più volte lo 007 Marco Mancini | VIDEO (Di venerdì 14 maggio 2021) Uniti nel nome, ma Anche negli incontri con gli 007. Come Matteo Renzi, Anche Matteo Salvini ha incontrato (in più occasioni) Marco Mancini, l’uomo del Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Repubblica). E non lo ha fatto solamente in occasioni formali, ma Anche fuori dai palazzi istituzionali. A confermarlo è stato lo stesso segretario della Lega ai microfoni di un inviato di Report che mostrerà il servizio nella puntata che andrà in onda lunedì prossimi (17 maggio) in prima serata su Rai 3. Anche Matteo Salvini ha incontrato più volte lo 007 Marco Mancini “L’ho incontrato più ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Uniti nel nome, manegli incontri con gli 007. ComeRenzi,ha(in più occasioni), l’uomo del Dis (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Repubblica). E non lo ha fatto solamente in occasioni formali, mafuori dai palazzi istituzionali. A confermarlo è stato lo stesso segretario della Lega ai microfoni di un inviato di Report che mostrerà il servizio nella puntata che andrà in onda lunedì prossimi (17 maggio) in prima serata su Rai 3.hapiùlo 007“L’hopiù ...

Advertising

PiazzapulitaLA7 : Sono certo che in questo momento di grande difficoltà della magistratura ci può essere una parte del potere politic… - LegaSalvini : CASO GREGORETTI, MATTEO SALVINI DOMANI A CATANIA: VADO SERENO A PROCESSO, MA LA GIUSTIZIA VA RIFORMATA ANCHE CON I… - LegaSalvini : Licia Ronzulli: 'Odio, minacce e violenza verbale contro chi manifesta il proprio pensiero sono sempre inaccettabi… - marcopalears : Beh, c'è da dire che, conoscendolo, che l'incontro sia avvenuto realmente per farsi consegnare del cibo, nel caso d… - Frances47226166 : RT @Michele_Arnese: 'Non solo Matteo Renzi. Anche Matteo Salvini ha incontrato - 'in ogni dove, compreso in autogrill' - il funzionario dei… -