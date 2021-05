‘Amici’, domani 15 maggio la finale: chi sono i favoriti? (Di venerdì 14 maggio 2021) Conto alla rovescia per la finale di ‘Amici’, che andrà in onda domani 15 maggio. Cinque finalisti, tutti con una vittoria già in tasca: mai come quest’anno infatti a contendersi la coppa del vincitore sono cinque ragazzi che hanno già vinto. I tre cantanti, dal favorito nei pronostici Sangiovanni ad Aka7even e Deddy, hanno tutti già ottenuto certificazioni oro o platino dei loro inediti pubblicati durante il percorso nella scuola del talent show più longevo della tv italiana e posizioni in vetta alle classifiche: Sangiovanni è attualmente al terzo posto tra i singoli con ‘Lady’ al diciassettesimo con ‘Tutta la notte’, Aka al quarto con ‘Mi manchi’, Eddy al diciottesimo con ‘0 Passi’. Quanto ai due ballerini, l’amatissima Giulia (l’unica in grado di impensierire il fidanzato-avversario Sangiovanni ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 maggio 2021) Conto alla rovescia per ladi, che andrà in onda15. Cinque finalisti, tutti con una vittoria già in tasca: mai come quest’anno infatti a contendersi la coppa del vincitorecinque ragazzi che hanno già vinto. I tre cantanti, dal favorito nei pronostici Sangiovanni ad Aka7even e Deddy, hanno tutti già ottenuto certificazioni oro o platino dei loro inediti pubblicati durante il percorso nella scuola del talent show più longevo della tv italiana e posizioni in vetta alle classifiche: Sangiovanni è attualmente al terzo posto tra i singoli con ‘Lady’ al diciassettesimo con ‘Tutta la notte’, Aka al quarto con ‘Mi manchi’, Eddy al diciottesimo con ‘0 Passi’. Quanto ai due ballerini, l’amatissima Giulia (l’unica in grado di impensierire il fidanzato-avversario Sangiovanni ...

