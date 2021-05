Amarezza per il concorso straordinario docenti. Lettera (Di venerdì 14 maggio 2021) Inviata da Antonio Dainese -Gentile Redazione, sono un docente di lingue di anni 56, precario perché per diversi motivi personali ho avuto un percorso di vita all'inizio diverso da quello dell'insegnamento. La mia passione per la cultura e le lingue mi ha portato a rincorrere un sogno che, con molti sacrifici, si è realizzato a 41 anni laureandomi in Lingue e Letterature Straniere (forse il giorno più bello della mia vita!). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 14 maggio 2021) Inviata da Antonio Dainese -Gentile Redazione, sono un docente di lingue di anni 56, precario perché per diversi motivi personali ho avuto un percorso di vita all'inizio diverso da quello dell'insegnamento. La mia passione per la cultura e le lingue mi ha portato a rincorrere un sogno che, con molti sacrifici, si è realizzato a 41 anni laureandomi in Lingue eture Straniere (forse il giorno più bello della mia vita!). L'articolo .

