Alta Infedeltà | al via su Discovery+ la nuova stagione

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 14 maggio 2021) Da oggi suè disponibile ladi, lo show che racconta tutte le sfaccettature dell'amore infedele, al tempo della pandemia.torna da oggi sucon la, dopo il successo delle precedenti edizioni. In questalo scripted reality cambia veste e affronta nuovi modi di tradire ai tempi in cui il distanziamento e l'alienazione caratterizzano le giornate dei protagonisti. Il programma, prodotto da Stand by Me per Discovery Italia, è un decalogo moderno sui nuovi modi di tradire e le diverse storie rispondono ad un incipit comune: "Ci sono amori che durano per sempre e passioni a cui niente può ...