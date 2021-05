Allerta Meteo a Napoli, domani chiusi tutti i parchi (Di venerdì 14 maggio 2021) La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta Meteo con criticità idrogeologica di livello Giallo, valevole sull’intero territorio cittadino a partire dalle 20 di oggi e fino alla ore 12 di domani. A Napoli i parchi resteranno chiusi. Lo ha deciso il primo cittadini, Luigi De Magistris. Allerta Meteo in Campania La L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 14 maggio 2021) La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso dicon criticità idrogeologica di livello Giallo, valevole sull’intero territorio cittadino a partire dalle 20 di oggi e fino alla ore 12 di. Aresteranno. Lo ha deciso il primo cittadini, Luigi De Magistris.in Campania La L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

