"Allah Akbar" e bandiere israeliane bruciate: ecco la piazza pro Palestina (Di venerdì 14 maggio 2021) In migliaia si sono riversati in piazza Duomo per manifestare a favore della Palestina. La leghista Sardone: "Inaccettabile" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 14 maggio 2021) In migliaia si sono riversati inDuomo per manifestare a favore della. La leghista Sardone: "Inaccettabile"

Advertising

AMorelliMilano : #Milano, centinaia di stranieri oggi si sono radunati in piazza #Duomo al grido 'Allah Akbar' per una manifestazion… - LegaSalvini : #Morelli: Milano, centinaia di stranieri oggi si sono radunati in piazza Duomo al grido 'Allah Akbar' per una manif… - AliMohHijazi : RT @ilgiornale: ?? 'Uno spettacolo inaccettabile'. La leghista Sardone commenta le immagini della manifestazione pro #Palestina. 'Milano de… - SchiffGiulio : RT @ilgiornale: ?? 'Uno spettacolo inaccettabile'. La leghista Sardone commenta le immagini della manifestazione pro #Palestina. 'Milano de… - ilgiornale : ?? 'Uno spettacolo inaccettabile'. La leghista Sardone commenta le immagini della manifestazione pro #Palestina. 'M… -