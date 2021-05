Alla scoperta di Barbeqool | al Vomero una tappa obbligatoria per gli amanti della carne

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 14 maggio 2021) Locale:Tipologia: Steakhouse, Barbecue, Ristorante con BarIndirizzo: via Giovanni Merliani 110, NapoliPrezzo: €€-€€€ Parallelamente ad una delle vie più frequentate delsorge l’attivissima via Merliani, ricca (come tutte le strade del quartiere) di locali, bar e ristoranti. Da sempre il mondo nasconde con gelosia i suoi segreti più affascinanti: sarà per questo chesi cela, circondato da palazzi, agli occhi dei passanti meno attenti. La breve serie di scale collega il marciapiede ad un mondo che non può non incuriosire tutti gliper la sua originalità e qualità. Sono queste le parole chiave adatte a descrivere. in foto “Pulled Pork” spdi maiale sfilacciato, affumicato con legno di cilegio e ...