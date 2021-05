Alex Schwazer, il Tribunale federale svizzero chiude il caso (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Tribunale federale svizzero dice no alla sospensiva della squalifica di Alex Schwazer. L’altoatesino non parteciperà ai giochi di Tokyo Arriva l’ennesimo no contro Alex Schwazer, forse quello definitivo. Infatti, il Tribunale federale svizzero, ha respinto la richiesta di sospensione della squalifica di otto anni inflitta al marciatore altoatesino nel 2016. Svaniscono quindi le possibilità di vedere l’oro olimpico di Pechino partecipare ai prossimi giochi olimpici di Tokyo. Schwazer si era rivolto al Tribunale elvetico dopo che il Gip di Bolzano lo aveva scagionato dalle precedenti accuse di doping, indicando alcune presunte scorrettezze della Wada e della federazione ... Leggi su zon (Di venerdì 14 maggio 2021) Ildice no alla sospensiva della squalifica di. L’altoatesino non parteciperà ai giochi di Tokyo Arriva l’ennesimo no contro, forse quello definitivo. Infatti, il, ha respinto la richiesta di sospensione della squalifica di otto anni inflitta al marciatore altoatesino nel 2016. Svaniscono quindi le possibilità di vedere l’oro olimpico di Pechino partecipare ai prossimi giochi olimpici di Tokyo.si era rivolto alelvetico dopo che il Gip di Bolzano lo aveva scagionato dalle precedenti accuse di doping, indicando alcune presunte scorrettezze della Wada e della federazione ...

