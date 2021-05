Alex Schwazer deve arrendersi | no dal tribunale svizzero | addio alle Olimpiadi L’allenatore Donati | «Ultima beffa | ora farà solo il papà»

Leggi su open.online

(Di venerdì 14 maggio 2021) Si chiude definitivamente la porta di Tokyo per. Il campione di marcia, medaglia d’oro a Pechino 2008, non potrà partecipare ai prossimi Giochi Olimpici, in programma dal 23 luglio all’8 agosto in Giappone. Ilfederaleha respinto il ricorso presentato dal marciatore per sospendere la sua squalifica per doping. Il legale: «Esiste un mondo compatto contro di lui» «È davvero un peccato perchéera in una forma eccellente», ha commentato all’Ansa il suo legale, Gerhard Brandstaetter. «ormai ha 36 anni e in questi anni si è fatto le ossa. Si è definitivamente reso conto che esiste un mondo chiuso che è compatto contro di lui». Brandstaetter si è detto amareggiato da Tas, Wada e World Atletics che «dovrebbero essere super partes». Il 7 ...