Alessandro Sallusti, ufficiale l'addio a "Il Giornale": è il nuovo direttore di "Libero" (Di venerdì 14 maggio 2021) Alessandro Sallusti lascia la direzione de Il Giornale: la notizia era già circolata giovedì senza essere smentita, ora è arrivata anche la nota ufficiale della Società Europea di Edizioni, editrice del quotidiano di proprietà della famiglia Berlusconi. Sallusti sarà il nuovo diretto del quotidiano Libero, sempre di area di centrodestra, del gruppo Angelucci. La conferma arriva dall'attuale direttore responsabile del quotidiano, Pietro Senaldi, che affiancherà il neo direttore con la qualifica di condirettore: "Si tratta di un'operazione concordata da tempo che dimostra la volontà di investire sulla testata, che si sta allargando su più fronti multimediali. Sono contento di tornare a lavorare con ...

