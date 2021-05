Alessandra Amoroso si racconta a 'Venus Club': 'Volevo fare la suora' (Di venerdì 14 maggio 2021) 'Quando ero piccolina cantavo al coro della chiesa, poi ho visto il film Sister Act e ho pensato che per diventare cantante dovessi fare la suora, per riuscire a stare con tanta gente e con il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 14 maggio 2021) 'Quando ero piccolina cantavo al coro della chiesa, poi ho visto il film Sister Act e ho pensato che per diventare cantante dovessila, per riuscire a stare con tanta gente e con il ...

Advertising

micmanigrassi88 : RT @VenusClubTV: Alessandra Amoroso e la sua spalla sinistra al #VenusClub, ora su #Italia1 ???? - Raccoons_girl : Ho recuperato #VenusClub e volevo solo dire a @AmorosoOF che io c'ero sin dai tempi in cui andasti da VictorVictori… - Antonel42920114 : RT @animaleuropeRMP: @scarpa_eleonora @LaLinea73167367 @GiorgiaMeloni @BelpietroTweet Una che sta su un social unicamente per condividere i… - animaleuropeRMP : @scarpa_eleonora @LaLinea73167367 @GiorgiaMeloni @BelpietroTweet Una che sta su un social unicamente per condivider… - sonikmusicnet : Ora in onda: Tiromancino - Due Destini ft. Alessandra Amoroso -