Alessandra Amoroso e il periodo buio: dalle critiche alla violenza (Di venerdì 14 maggio 2021) Un racconto molto intimo e profondo, quello di Alessandra Amoroso che ha riportato un periodo molto buio della sua vita Alessandra Amoroso (Gettyimages)Dietro molto artisti si nasconde un duro lavoro su sé stessi, fatto spesso anche di pressioni psicologiche legate a grandi insicurezze. La notorietà, la fama, non per tutti è semplice da reggere, e capita di finire in vortici pericolosi, soprattutto sotto il punto di vista psicologico. Non accettarsi per le proprie abilità, aspetto fisico, a volte anche non accettare il riconoscimento che arriva dal pubblico, per un puro senso di inadeguatezza nei confronti della propria persona. Processi che si affrontano già normalmente nella vita di tutti i giorni, ma quando parliamo di artisti il tutto viene di sicuro amplificato. E ... Leggi su kronic (Di venerdì 14 maggio 2021) Un racconto molto intimo e profondo, quello diche ha riportato unmoltodella sua vita(Gettyimages)Dietro molto artisti si nasconde un duro lavoro su sé stessi, fatto spesso anche di pressioni psicologiche legate a grandi insicurezze. La notorietà, la fama, non per tutti è semplice da reggere, e capita di finire in vortici pericolosi, soprattutto sotto il punto di vista psicologico. Non accettarsi per le proprie abilità, aspetto fisico, a volte anche non accettare il riconoscimento che arriva dal pubblico, per un puro senso di inadeguatezza nei confronti della propria persona. Processi che si affrontano già normalmente nella vita di tutti i giorni, ma quando parliamo di artisti il tutto viene di sicuro amplificato. E ...

lucamacina : RT @earonemusic: ??- “Sorriso grande” di Alessandra Amoroso guadagna 2 posizioni in classifica #airplay: 13° posto. Il brano è al 4° posto d… - lucamacina : RT @VenusClubTV: Alessandra Amoroso e la sua spalla sinistra al #VenusClub, ora su #Italia1 ???? - AleFio_ : Erano parecchi anni, forse da Emma e Alessandra Amoroso, che non seguivo Amici così.. a poche ero dalla finale è gi… - beasenzatrice : RT @earonemusic: ??- “Sorriso grande” di Alessandra Amoroso guadagna 2 posizioni in classifica #airplay: 13° posto. Il brano è al 4° posto d… - itsgioeveryone : Qua per porre una domanda ad Alessandra Amoroso: ma hai il calendario geniale, filosofico o entrambi? Perchè le tue… -