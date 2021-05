Alberto Malesani | quel battibecco con Asprilla e il celebre sfogo in conferenza | oggi ha cambiato vita VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 14 maggio 2021), allenatore molto discusso nell’ultimo decennio. Dopo una carriera da giocatore non da annoverare negli annali del calcio, riceve la chiamata del Chievo per allenare la Primavera gialloblu. Nel 1993 viene promosso alla guida della prima squadra e la porta in Serie B. Rimane per 3 stagioni alla guida dei clivensi ottenendo buoni risultati. Nel 1997 viene chiamato dalla Fiorentina e conduce la squadra al 5° posto. La stagione successiva è a Parma, l’esperienza più fortunata da allenatore. Con i ducali ottiene un 4° e un 5° posto prima dell’esonero poco dopo l’inizio della terza stagione. Con il Parma vince una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e una storica Coppa UEFA, ancoraultima conquistata dalle squadre italiane. Nelle stagioni successive allena Verona, Modena, Udinese, Empoli, Siena, Bologna, Genoa, ...