Alba Zari | diario di famiglia

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 15 maggio 2021) «È davvero l’elaborazione di un dolore personale», afferma(Bangkok 1987, vive e lavora a Londra) parlando del progetto The Y, vincitore della VI edizione del Premio Graziadei per la fotografia a cui è seguito Occult . Tra i due lavori fotografici c’è un’idea di continuità che va oltre la dimensione artistica. Entrambi sono costruiti intorno a un’indagine intima e familiare diluita in un tempo compreso tra gli anni ’80 ed oggi, affrontata senza retorica in cui la fotografia … Continua L'articolo proviene da il manifesto.