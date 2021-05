Al volante del Suv rubato, giovane recidivo nei guai. Bloccato dai carabinieri sulla strada Mezzina (Di venerdì 14 maggio 2021) PORTO SAN GIORGIO - Bloccato il ladro di un Suv . Si tratta del secondo furto d'auto in pochi giorni messo a segno dalla stessa persona. Anche in questo caso un intervento lampo da parte dei ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 14 maggio 2021) PORTO SAN GIORGIO -il ladro di un Suv . Si tratta del secondo furto d'auto in pochi giorni messo a segno dalla stessa persona. Anche in questo caso un intervento lampo da parte dei ...

Advertising

Enricopalacino : RT @rinnovabiliit: ?? #ASKA, l’#AutoElettrica volante, è pronta a decollare. Apre lo showroom e inizia la raccolta di preordini per il futur… - AleMancini12 : RT @F1RaiContext: 8 ottobre 2000: una delle telecronache più belle di sempre nella storia dello sport in tv nel nostro paese, accompagna Mi… - vabberaga : ripensando alla mia bestie messicana che voleva insegnarmi i calci di teakwondo bro ma secondo te imparo a fare una… - anna_volante : @maddalena2471 Questo vorrei che qualcuno lo spiegasse a molti di quei politici che oggi hanno manifestato a favor… - slytherinxgc : oggi mentre scendevo per prendere la metro due tipi mi hanno fischiato, perciò mi sono girata, gli ho fatto il gest… -