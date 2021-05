Aguero al Barcellona | c’è la data della firma sul contratto I dettagli

(Di venerdì 14 maggio 2021)potrebbe presto diventare un calciatore del: ecco le ultime sullaimminente coi blaugrana Sembra chiudersi qui la corsa al Kunper la prossima sessione di calciomercato: l’attaccante argentino lascerà il Manchester City a fine stagione ed è stato accostato anche alla Juventus. Tyc Sports però chiude i conti:, secondo il portale argentino, firmerà per ilmolto presto, addirittura il 29 maggio subito dopo la finale di Champions League contro il Chelsea. Primo passo per la permanenza di Messi al, riportano in Argentina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Dopo aver vinto la Premier League col Manchester City di Guardiola ,è pronto a cambiare casacca e tutto porta al, vincente nato El Kun vanta un palmares impressionante ed è pronto ad ampliarlo ancora. Dopo aver vinto 5 volte la Premier League, 3 Community Shield , 6 volte la coppa di Lega ...Ilcercherà di fare cassa ma potrebbe cercare soluzioni alternative come il prestito o ... In entrata, invece, si punta a parametri zero come Eric Garcia, Sergioe Memphis Depay oltre ...Aguero potrebbe presto diventare un calciatore del Barcellona: ecco le ultime sulla firma imminente coi blaugrana Sembra chiudersi qui la corsa al Kun Aguero per la prossima sessione di calciomercato: ...Aguero potrebbe presto diventare un calciatore del Barcellona: ecco le ultime sulla firma imminente coi blaugrana Sembra chiudersi qui la corsa al Kun Aguero per la prossima sessione di calciomercato: ...