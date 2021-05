Aggredito in un ristorante il governatore del Molise Donato Toma. Frattura al naso per il suo collaboratore (Di venerdì 14 maggio 2021) Insulti e minacce al governatore del Molise, Donato Toma, in un ristorante del centro di Campobasso. Ad avere la peggio il suo assistente, colpito da una testata al naso, nel tentativo di allontanare gli aggressori. Insulti e offese al governatore del Molise, Donato Toma ”Ero seduto al tavolo con un mio stretto collaboratore, Maurizio Tiberio”, racconta il presidente della Regione, stupito e indignato. “Stavamo mangiando, in un ambiente familiare che io conosco bene. A un certo punto due giovani correndo sono passati vicino al nostro tavolo. Insultandomi in una maniera vergognosa. Proferendo parole prese dai social contro di me. Io ho chiamato la polizia e il mio collaboratore si è ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 maggio 2021) Insulti e minacce aldel, in undel centro di Campobasso. Ad avere la peggio il suo assistente, colpito da una testata al, nel tentativo di allontanare gli aggressori. Insulti e offese aldel”Ero seduto al tavolo con un mio stretto, Maurizio Tiberio”, racconta il presidente della Regione, stupito e indignato. “Stavamo mangiando, in un ambiente familiare che io conosco bene. A un certo punto due giovani correndo sono passati vicino al nostro tavolo. Insultandomi in una maniera vergognosa. Proferendo parole prese dai social contro di me. Io ho chiamato la polizia e il miosi è ...

