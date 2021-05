Aggredito al ristorante il presidente del Molise Donato Toma: testata e naso rotto per il collaboratore (Di venerdì 14 maggio 2021) Aggressione a Campobasso in pieno centro per il presidente della Regione Molise Donato Toma e un suo collaboratore, il consigliere Maurizio Tiberio . Quest'ultimo ha riportato una frattura al setto ... Leggi su leggo (Di venerdì 14 maggio 2021) Aggressione a Campobasso in pieno centro per ildella Regionee un suo, il consigliere Maurizio Tiberio . Quest'ultimo ha riportato una frattura al setto ...

