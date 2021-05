Afghanistan | concluso ritiro soldati Usa da base Kandahar

(Di venerdì 14 maggio 2021) Gli Stati Uniti hanno completato il lorodall'aeroporto di, nel sud dell', la seconda più grandemilitare nel Paese per le forze statunitensi. "Non ci hanno ...

Gli Stati Uniti hanno completato il loro ritiro dall'aeroporto di Kandahar, nel sud dell', la seconda più grande base militare nel Paese per le forze statunitensi. "Non ci hanno ufficialmente consegnato la base, ma posso confermare che l'hanno lasciata mercoledì", ha detto il ...E anche l', dove i gruppi terroristici hanno continuato a prendere di mira specifici ... "La protezione della libertà religiosa è uno sforzo incredibilmente bipartisan", hainfatti ...Gli Stati Uniti hanno completato il loro ritiro dall'aeroporto di Kandahar, nel sud dell'Afghanistan, la seconda più grande base militare nel Paese per le forze statunitensi. (ANSA) ...“Tale atto – conclude padre Scalese – grida vendetta al cospetto di Dio Al momento non ci sono rivendicazioni ufficiali: secondo le autorità afgane la responsabilità del gesto sarebbe da attribuire ai ...