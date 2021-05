Aerei, artiglieria, carri armati: così Israele attacca la Striscia di Gaza (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag – Nella notte del 13 maggio, le Forze di Difesa Israeliane hanno bombardato pesantemente e indiscriminatamente la Striscia di Gaza. L’atto rientra nell’ambito di quegli scontri iniziati nei giorni precedenti e che hanno visto a Gaza un intenso confronto militare tra le milizie di resistenza palestinesi – le quali hanno lanciato più di 1.800 missili verso Israele – e l’aviazione di Tel Aviv che ha effettuato centinaia di incursioni aeree. A poco è servita la precedente opera di evacuazione della popolazione. Le bombe israeliane hanno colpito numerosi centri abitati, da Bayt Hanun alla stessa Gaza, interrompendo talvolta le linee elettriche e causando centinaia tra morti e feriti, in larga parte tra la popolazione civile. Al bombardamento sarebbe dovuta susseguire un’invasione militare via ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag – Nella notte del 13 maggio, le Forze di Difesa Israeliane hanno bombardato pesantemente e indiscriminatamente ladi. L’atto rientra nell’ambito di quegli scontri iniziati nei giorni precedenti e che hanno visto aun intenso confronto militare tra le milizie di resistenza palestinesi – le quali hanno lanciato più di 1.800 missili verso– e l’aviazione di Tel Aviv che ha effettuato centinaia di incursioni aeree. A poco è servita la precedente opera di evacuazione della popolazione. Le bombe israeliane hanno colpito numerosi centri abitati, da Bayt Hanun alla stessa, interrompendo talvolta le linee elettriche e causando centinaia tra morti e feriti, in larga parte tra la popolazione civile. Al bombardamento sarebbe dovuta susseguire un’invasione militare via ...

