“Abbiamo due nomi” Denise Pipitone | l’avvocato Giacomo Frazzitta | “Si sono trovate al posto giusto nel momento sbagliato”

Durante l'ultima puntata di "Chi l'ha visto?" sono emersi nuovi elementi sul caso Denise Pipitone, e in particolare una lettera anonima di cui ha parlato l'avvocato Giacomo Frazzitta, il legale di Piera Maggio. Al programma della Sciarelli Frazzitta ha lanciato un appello all'anonimo, chiedendogli di mettersi in contatto con lui. "Ci rivolgiamo a quella persona che dopo 17 anni ha avuto il coraggio e il senso civico di inviare una lettera anonima al mio studio legale, dando informazioni nuove, ti invitiamo a fare un altro passo, nella massima riservatezza, fatti sentire". "Noi lo ringraziamo per il suo senso civico e chiediamo un ulteriore sforzo, è importante che si faccia sentire in qualche modo", ha detto il legale, spiegando di aver ricevuto informazioni concrete ...

