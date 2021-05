A Porto l’embrione di un’altra Europa | non sprechiamo questa occasione

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 14 maggio 2021) Come presidente di Eurocities, il più grande network di città di medie e grandi dimensioni europee, ho avuto l’opportunità di partecipare al Social Summit diche si è svolto nella cittàghese l’8 e 9 maggio scorsi. Il vertice, organizzato dalla presidenzaghese dell’Unione, è stato accompagnato da un Consiglio europeo informale con i capi di Stato e di governo degli Stati membri e preceduto da un appuntamento ormai tradizionale, ovvero The State of the Union, nato a Firenze grazie all’Istituto universitario europeo e che quest’anno ha raggiunto la decima edizione. Il 9 maggio, inoltre, è stata celebrata la Festa dell’, indella Dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950 che diede origine aldella prima comunità europea, e proprio quel giorno è ...