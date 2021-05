A luglio e agosto la Puglia suona con il ‘Locus Festival’ (Di venerdì 14 maggio 2021) Una quarantina di artisti e gruppi musicali in una ventina di giorni: è la generosa proposta pugliese del ‘Locus Festival’ che dal 30 luglio al 18 agosto – con una preview il 24 luglio a Minervino Murge in provincia di Barletta-Andria-Trani e un finale il 29 agosto dalla cattedrale romanica di San Nicola a Bari – organizza a Locorotondo nella masseria Ferragnano in provincia di Bari e a Fasano nel parco archeologico di Egnazia nella valle dei trulli in provincia di Brindisi, la 17esima edizione dal titolo ‘Open-Eyed Music’, un festival musicale ‘a occhi aperti’ sulla Puglia e sul resto del Mondo. Il calendario fittissimo si dipana in tutti i weekend dal venerdì alla domenica, ad eccezione delle ultime due date di martedì e mercoledì. Lungo l’elenzo degli artisti ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 maggio 2021) Una quarantina di artisti e gruppi musicali in una ventina di giorni: è la generosa proposta pugliese delche dal 30al 18– con una preview il 24a Minervino Murge in provincia di Barletta-Andria-Trani e un finale il 29dalla cattedrale romanica di San Nicola a Bari – organizza a Locorotondo nella masseria Ferragnano in provincia di Bari e a Fasano nel parco archeologico di Egnazia nella valle dei trulli in provincia di Brindisi, la 17esima edizione dal titolo ‘Open-Eyed Music’, un festival musicale ‘a occhi aperti’ sullae sul resto del Mondo. Il calendario fittissimo si dipana in tutti i weekend dal venerdì alla domenica, ad eccezione delle ultime due date di martedì e mercoledì. Lungo l’elenzo degli artisti ...

