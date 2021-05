"A 52 anni sono ancora vergine". Rosalinda Celentano sconvolge la Fagnani: "Ho la muraglia cinese, lo vuoi sapere?" (Di venerdì 14 maggio 2021) I drammi e i tormenti interiori di Rosalinda Celentano, terzogenita di Adriano Celentano e Claudia Mori, protagonisti della puntata di Belve, in onda venerdì sera su Rai2. Intervistata da Francesca Fagnani, la 52enne attrice e figlia d'arte si è confessata senza tabù, a cominciare da quello sessuale. "Quando lei aveva 40 anni ha detto di essere ancora vergine. Le chiedo se ci sono novità", azzarda la conduttrice. "Se ci sono novità adesso? Io credo di sì. Ma fisicamente?". "Sì, certo". "Credo di sì. No, perché io con me stessa faccio fatica. Tu vuoi sapere se io fisicamente ho la muraglia cinese. È questo che vuoi sapere, no?". Lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) I drammi e i tormenti interiori di, terzogenita di Adrianoe Claudia Mori, protagonisti della puntata di Belve, in onda venerdì sera su Rai2. Intervistata da Francesca, la 52enne attrice e figlia d'arte si è confessata senza tabù, a cominciare da quello sessuale. "Quando lei aveva 40ha detto di essere. Le chiedo se cinovità", azzarda la conduttrice. "Se cinovità adesso? Io credo di sì. Ma fisicamente?". "Sì, certo". "Credo di sì. No, perché io con me stessa faccio fatica. Tuse io fisicamente ho la. È questo che, no?". Lo ...

