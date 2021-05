700 milioni per la montagna, Salvini: “Ora arrivano soldi veri” (Di venerdì 14 maggio 2021) ROMA – Il leader della Lega, Matteo Salvini (foto), commenta positivamente lo stanziamento di 700 milioni per la montagna grazie al Decreto Sostegni in fase di conversione alla Camera, a cui dovrebbero aggiungersene altri 100 con il Decreto Sostegni Bis. Queste le dichiarazioni dell’ex ministro dell’interno: “I milioni in arrivo per la montagna spiegano una volta di più perché abbiamo deciso di entrare nel governo Draghi. Basta con le complicazioni dei codici Ateco, con i ritardi e con le inefficienze: ora arrivano soldi veri, che si accompagnano alle riaperture fatte con buonsenso. La Lega non molla. Dalle parole ai fatti”. In attesa che i tecnici dei ministeri formalizzino lo stanziamento, l’aspettativa è di 9,8 milioni per ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 14 maggio 2021) ROMA – Il leader della Lega, Matteo(foto), commenta positivamente lo stanziamento di 700per lagrazie al Decreto Sostegni in fase di conversione alla Camera, a cui dovrebbero aggiungersene altri 100 con il Decreto Sostegni Bis. Queste le dichiarazioni dell’ex ministro dell’interno: “Iin arrivo per laspiegano una volta di più perché abbiamo deciso di entrare nel governo Draghi. Basta con le complicazioni dei codici Ateco, con i ritardi e con le inefficienze: ora, che si accompagnano alle riaperture fatte con buonsenso. La Lega non molla. Dalle parole ai fatti”. In attesa che i tecnici dei ministeri formalizzino lo stanziamento, l’aspettativa è di 9,8per ...

Advertising

LegaSalvini : MONTAGNA, IN ARRIVO ALMENO 700 MILIONI PER IMPIANTI, MAESTRI DI SCI E IMPRESE TURISTICHE. #SALVINI: “ORA SOLDI VERI… - Lopinionista : 700 milioni per la montagna, Salvini: “Ora arrivano soldi veri” - 1DMarty_me : RT @dua_italia: ?? | Il video ufficiale di 'IDGAF' ha superato 700 MILIONI di visualizzazioni su Youtube, diventando il 4° video di @DUALIPA… - FulviaFrongia : RT @LegaSalvini: MONTAGNA, IN ARRIVO ALMENO 700 MILIONI PER IMPIANTI, MAESTRI DI SCI E IMPRESE TURISTICHE. SALVINI: “ORA SOLDI VERI E RIAPE… - MarcoLe86931402 : RT @Anto__rus: Stessa roba subita da Suning, nonostante abbia versato circa 700 milioni di euro nel calcio italiano. In questo Paese c'è un… -