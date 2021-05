15 Maggio | Festa internazionale delle famiglie Il ruolo dei padri è sempre più importante

SpotifyItaly : La festa di @sangiovann1 cade il 14 maggio: si celebra la sua prima volta sulla cover del #NewMusicFriday. Ascolta… - alexiuss11 : RT @italianews_h24: ?? 14 maggio // Primo disco + Malibù disponibile su tutti i digital stores + ultimo daytime sul percorso di Sangio = #Sa… - Gaia31327326 : RT @SpotifyItaly: La festa di @sangiovann1 cade il 14 maggio: si celebra la sua prima volta sulla cover del #NewMusicFriday. Ascolta ora il… - arvtirama : RT @italianews_h24: ?? 14 maggio // Primo disco + Malibù disponibile su tutti i digital stores + ultimo daytime sul percorso di Sangio = #Sa… - grutli : RT @LetiziaMoratti: Il 2 giugno Festa della Repubblica italiana???????????? apriremo le prenotazione per la #vaccinazione della fascia d’età 16-2… -

Ultime Notizie dalla rete : Maggio Festa

...il giorno dellaRepubblica, apriremo le vaccinazioni all'ultima categoria, ovvero i ragazzi dai 16 ai 29 anni, in modo di ricevere la prima dose prima di andarsene in vacanza. Il 27, ......il giorno dellaRepubblica, apriremo le vaccinazioni all'ultima categoria, ovvero i ragazzi dai 16 ai 29 anni, in modo di ricevere la prima dose prima di andarsene in vacanza. Il 27, ...(Adnkronos) - Vaccino anti-covid in Lombardia per i ragazzi dai 16 ai 29 anni a partire dal 2 giugno. Lo fa sapere Guido Bertolaso, coordinatore ...14 MAG - “Se l'Europa si sveglia, significa che avremo dato a giugno la prima dose a tutti i cittadini della Lombardia”. Lo ha detto il coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia, Guido Bertol ...