007 e cybersercurity | che cosa ribolle non solo nel Copasir

(Di venerdì 14 maggio 2021) Fatti, nomi, rumors e prossime tappe (nonper il) Quali saranno i prossimi passi in tema di Intelligence e cybersecurity? E’ quello che si stanno chiedendo gli addetti ai lavori dopo il siluramento del capo del Dis, il contiano Gennaro Vecchione, sostituito da Palazzo Chigi con l’ambasciatrice Elisabetta Belloni. Al contempo il governo Draghi ha confermato sia il capo dell’Aisi e che quello dell’Aise. Gli osservatori del comparto stanno scrutando parole e mosse del sottosegretario alla presidente del Consiglio, Franco Gabrielli, che ha la delega ai Servizi e alla sicurezza per volontà del premier Draghi. Qual è il modello che Gabrielli ha in mente per l’agenzia della sicurezza, che ha soppiantato l’idea di Vecchione e Conte di una fondazione interna al Dis per la sicurezza cibernetica? C’è chi ritiene che ci sia una prospettiva di ...