?Attacco israeliano su Gaza | colpiti 150 obiettivi

(Di venerdì 14 maggio 2021) Non si arresta l'escalation tra Israele e Hamas. Stando a quanto riferito dal Times of Israel, circa 160 aerei hanno condotto unmassiccio questa notte contro una rete di tunnel scavati dalla stessa Hamas sottoCity: secondo l'esercito dello Stato ebraico, si tratta del più poderosocondotto dall'inizio delle ostilità, lunedì scorso. Stando alle forze di difesa israeliane, la campagna aerea è durata circa quaranta minuti e ha preso di mira centocinquanta target a Nord di. In queste ore, i jet israeliani stanno continuando a colpire i siti di lancio per i razzi di Hamas. Il portavoce delle forze di difesa, Hidai Zilberman, ha inoltre precisato, circa tre ore fa, che le truppe di terra non abbiano ancora effettuato un'incursione. ...

Advertising

Agenzia_Italia : L'esercito israeliano attacca Gaza con forze di terra e aeree - LaStampa : L’esercito israeliano è entrato a Gaza: attacco dal cielo e con forze terrestri - Corriere : L’esercito israeliano è entrato a Gaza. Attacco anche con raid aerei. Netanyahu: «And... - BattiatoLidia : RT @Agenzia_Italia: L'esercito israeliano attacca Gaza con forze di terra e aeree - CosettaGiordano : RT @ishka_iz: Grande prova di coraggio dell'esercito israeliano,all'attacco in grande dispiegamento di forze per invadere una striscia di t… -

Ultime Notizie dalla rete : Attacco israeliano

Israele ha lanciato nella notte un intensoaereo nella Striscia di Gaza , mentre - stando ad al - Jazeera - proseguono le operazioni. Secondo i militari, riporta il Times of Israel, circa 160 jet hanno partecipato all'operazione aerea ...Gerusalemme, 14 maggio 2021 Le immagini di Gaza sottoda parte dell'esercito. I razzi illuminano il cielo. / Facebook We are PakistaniCentrata anche una rete di tunnel che sarebbe stata utilizzata dai militanti di Hamas. entocinquanta obiettivi colpiti nel corso del massiccio attacco sferrato nella notte dalle forze armate israelian ...Israele compie attacchi aerei su Gaza, Hamas, invece, lancia missili. Il premier Netanyahu ha descritto l’ingresso di truppe nella Striscia di Gaza non come “un’invasione” bensì come un’”offensiva”, c ...