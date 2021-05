(Di giovedì 13 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) –domani (14 maggio) “d.O.C.”, il nuovodicontenente tutti i brani dell'ultimo disco di inediti “D.O.C.” e una selezione di grandi successi del suo repertorio, riarrangiati in un'inedita veste acustica.Anticipato dai brani “Spirito nel buio” e “L'aè nell'aria”, si tratta del primo progetto interamente acustico della carriera di.Composto da 25 canzoni, l'sarà disponibile in formato doppio cd, triplo vinile, digitale e, in edizione limitata, anche in versione triplo lp autografato (solo per Amazon).(ITALPRESS).

Advertising

DirettaSicilia : Zucchero, esce l’album “Inacustico D.O.C. & More”, - messina_oggi : Zucchero, esce l’album “Inacustico D.O.C. & More”ROMA (ITALPRESS) - Esce domani (14 maggio) 'Inacustico d.O.C.… - blogsicilia : #notizie #sicilia Zucchero, esce l’album “Inacustico D.O.C. & More” - - LaNotifica : Zucchero, esce l’album “Inacustico D.O.C. & More” - CorriereCitta : Zucchero, esce l’album “Inacustico D.O.C. & More” -

Ultime Notizie dalla rete : Zucchero esce

Qui News Volterra

Poco dopo ne ha conquistato un altro, come co - produttrice dello stesso film, chein questi ... in una coltivazione di barbabietole da, in un bar e in un parco nazionale", racconta l'...Prepariamo la crema inglese e portiamo a bollore il latte dove sciogliamo loe inseriamo ... Se non avete il cucchiaio metteteci il dito e se la vescicasubito allora è pronta altrimenti ...ROMA (ITALPRESS) – Esce domani (14 maggio) “Inacustico d.O.C. & more”, il nuovo album di Zucchero contenente tutti i brani dell’ultimo disco di inediti “D.O.C.” e una selezione di grandi successi del ...Domani, venerdì 14 maggio, esce “INNO ALLA MUSICA” (Azzurra Music), il nuovo album di inediti di DODI BATTAGLIA, disponibile in digitale, versione CD e versione doppio vinile. «Grazie alla musica ho a ...