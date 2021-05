Zorin OS | il sistema ideale per sostituire Windows 10

Leggi su navigaweb

(Di giovedì 13 maggio 2021)10 è unoperativo davvero completo, ma difficilmente si adatta a tutti i computer in circolazioni: sui vecchi computer su cui gira ancora7 il passaggio alla versione più recente dipotrebbe portare tanti malumori, specie se l'hardware a disposizione non è di primo livello. Invece di puntare sempre su10 possiamo prendere in esame anche unoperativo gratuito e personalizzato comeOS, disponibile in varie varianti e installabile su tutti i computer vecchi e nuovi. In questa guida vi mostreremo quali sono i vantaggi diOS e quali sono i motivi per poterlo considerare fin da subito ilper7 o ...