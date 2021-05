Zona gialla, regole da Lombardia a Lazio. Zona arancione si svuota (Di venerdì 14 maggio 2021) Zona gialla in tutta Italia o quasi, da Lazio a Lombardia, da Veneto a Campania, con regole per spostamenti liberi, ristoranti aperti a pranzo e cena e coprifuoco per tutti (ancora) alle 22. Solo la Valle d’Aosta sembra destinata a rimanere in Zona arancione, con misure e divieti più rigidi, in base ai dati del monitoraggio Iss-ministero della Salute, alle decisioni della cabina di regia e all’eventuale ordinanza del ministro Roberto Speranza. Sicilia e Sardegna dovrebbero lasciare la fascia arancione e raggiungere la Zona gialla con l’ultimo monitoraggio ‘vecchio stile’. La prossima settimana, infatti, potrebbero arrivare i nuovi parametri per definire lo status ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 maggio 2021)in tutta Italia o quasi, da, da Veneto a Campania, conper spostamenti liberi, ristoranti aperti a pranzo e cena e coprifuoco per tutti (ancora) alle 22. Solo la Valle d’Aosta sembra destinata a rimanere in, con misure e divieti più rigidi, in base ai dati del monitoraggio Iss-ministero della Salute, alle decisioni della cabina di regia e all’eventuale ordinanza del ministro Roberto Speranza. Sicilia e Sardegna dovrebbero lasciare la fasciae raggiungere lacon l’ultimo monitoraggio ‘vecchio stile’. La prossima settimana, infatti, potrebbero arrivare i nuovi parametri per definire lo status ...

