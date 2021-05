Zona gialla per tutta Italia, solo la Valle d’Aosta in bilico: i nuovi colori delle regioni dal 17 maggio (Di giovedì 13 maggio 2021) Da lunedì possono riaprire in tutto il Paese i ristoranti all’aperto a pranzo e a cena, i negozi, barbieri e parrucchieri, cinema e teatri, musei e si discuterà l’eliminazione delle fasce di colore Leggi su corriere (Di giovedì 13 maggio 2021) Da lunedì possono riaprire in tutto il Paese i ristoranti all’aperto a pranzo e a cena, i negozi, barbieri e parrucchieri, cinema e teatri, musei e si discuterà l’eliminazionefasce di colore

Advertising

Giorgiolaporta : Ci hanno impedito di votare a maggio per evitare una strage. 9 giorni fa una folla di 30.000 persone ha invaso… - peppesava : RT @Ragusanews: Sicilia zona gialla dal 17 maggio. Riaprono i ristoranti - EbigoErikse : @ArenaRosario Hai rotto il cazzo ohhhh, madonna santa, ogni giorno a piangere stai? Ma non lavori, non hai un hobby… - Ragusanews : Sicilia zona gialla dal 17 maggio. Riaprono i ristoranti - giuliaebbbasta : RT @WeLiveHard: @filippocorvi @CalcioFinanza i maiali erano in zona rossa e avevano invitato decine di persone, qui siamo in zona gialla, i… -