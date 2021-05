Zona gialla Lombardia, Lazio, Campania e altre regioni (la chiede anche Aosta): attesa nuovi parametri (Di giovedì 13 maggio 2021) Cambiano ancora i colori delle regioni. Non solo perché il monitoraggio di domani renderà la Penisola ancora più gialla con la sola Valle d'Aosta in Zona arancione, quanto... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 13 maggio 2021) Cambiano ancora i colori delle. Non solo perché il monitoraggio di domani renderà la Penisola ancora piùcon la sola Valle d'inarancione, quanto...

Advertising

Giorgiolaporta : Ci hanno impedito di votare a maggio per evitare una strage. 9 giorni fa una folla di 30.000 persone ha invaso… - RunawayAgain : @totofaz @Jamespinto79 @GiulioMola Le cene in zona gialla sono autorizzate se sei INTERISTA !!! ?????????? LE CAZZATE... QUELLE GROSSE !!! - annamariamoscar : Da lunedì zona gialla per tutta Italia, solo una Regione dovrebbe restare in arancione - gabbb_ser : @GiovaQuez Domanda non ironica: viste le ultime riaperture, cosa cambia tra zona gialla e bianca? - panzaantonio61 : RT @messveneto: Il monitoraggio certifica: Fvg da zona bianca: Ma non ci può ancora entrare perché come da decreto in vigore servono più se… -

Ultime Notizie dalla rete : Zona gialla Covid, in Sicilia crollano i contagi. Dati da zona gialla Dati che confermano la discesa di tutti i parametri e che non lasciano più dubbi sull'ingresso in zona gialla dell'Isola a partire da luned ì. Sono invece 19 i morti nelle ultime 24 ore mentre è alto ...

A Palermo vaccinazioni h24, Costa: "Grazie all'Esercito" Costa si dice poi convinto che "la Sicilia potrà tornare presto in zona gialla". Perché potere "destinare alcuni reparti di nuovo alle altre patologie, mi sembra un ottimo segnale". Oggi si è ...

Colori regioni: zona gialla, arancione e rossa. Cosa cambia dal 17 maggio? IL GIORNO Il lavoro che procede a rilento "É stata una situazione che ci ha quasi portato a non lavorare più", sono le parole di Salvatore S. tassista napoletano. Da qualche settimana l'Italia sta ricominciando gradualmente a ripartire ...

Catania, Cacopardo: «Se continua rifiuto ad AstraZeneca, ne usciremo con più fatica» Catania - Prof. Cacopardo, il commissario Liberti sostiene che negli ospedali la situazione non è allarmante... «La pressione sul sistema sanitario è sensibilmente calata, anche a livello regionale. N ...

Dati che confermano la discesa di tutti i parametri e che non lasciano più dubbi sull'ingresso indell'Isola a partire da luned ì. Sono invece 19 i morti nelle ultime 24 ore mentre è alto ...Costa si dice poi convinto che "la Sicilia potrà tornare presto in". Perché potere "destinare alcuni reparti di nuovo alle altre patologie, mi sembra un ottimo segnale". Oggi si è ..."É stata una situazione che ci ha quasi portato a non lavorare più", sono le parole di Salvatore S. tassista napoletano. Da qualche settimana l'Italia sta ricominciando gradualmente a ripartire ...Catania - Prof. Cacopardo, il commissario Liberti sostiene che negli ospedali la situazione non è allarmante... «La pressione sul sistema sanitario è sensibilmente calata, anche a livello regionale. N ...