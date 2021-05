Zona bianca: regole, cosa si può fare e quali regioni sono vicine (Di giovedì 13 maggio 2021) La Zona bianca è una delle fasce epidemiologi che vengono considerate per configurare il livello di restrizioni per un territorio. Stando a quelle che sono state le disposizioni degli ultimi decreti possono finirci quelle regioni che hanno meno di 50 casi settimanali per 100.000 abitanti per tre settimane consecutive. Zona bianca, Sardegna è stato unico caso Ad oggi l'unica regione ad aver raggiunto lo status è stata la Sardegna qualche tempo fa. Da molti esperti è stata indicata come una sorta di esempio, alla luce del fatto che l'abbattimento di molte delle restrizioni esistenti ha portato l'isola in poco tempo a tornare addirittura in Zona rossa. Occorre comunque ricordare come in quel caso la Zona bianca venne ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 13 maggio 2021) Laè una delle fasce epidemiologi che vengono considerate per configurare il livello di restrizioni per un territorio. Stando a quelle chestate le disposizioni degli ultimi decreti posfinirci quelleche hanno meno di 50 casi settimanali per 100.000 abitanti per tre settimane consecutive., Sardegna è stato unico caso Ad oggi l'unica regione ad aver raggiunto lo status è stata la Sardegna qualche tempo fa. Da molti esperti è stata indicata come una sorta di esempio, alla luce del fatto che l'abbattimento di molte delle restrizioni esistenti ha portato l'isola in poco tempo a tornare addirittura inrossa. Occorre comunque ricordare come in quel caso lavenne ...

Advertising

GiovanniToti : I numeri stanno dando ragione a chi è stato ottimista: Genova ha dati quasi da zona bianca, la curva del contagio e… - GiovanniToti : La situazione sulle autostrade liguri è preoccupante. Se non si sono fatti i lavori negli scorsi 10 anni ora non po… - NicolaPorro : Sfogo di #Bassetti, ieri sera a Zona bianca, contro la scrittrice per cui non basta nemmeno chiudere tutto...???? - Paepo : @zona_bianca è vergognoso che nel 2021 ci siano persone che difendano in #TV a spada tratta gli #ebrei professandos… - MauryKostanzo : RT @VigilanzaT: #AscoltiTv #12maggio. Dopo Ulisse, Rai1 azzoppa anche Montalbano. Vola Chi l'ha visto? Flop Accordi e Disaccordi, male Zona… -