Zona Bianca, lite tra Adinolfi e Cecchi Paone: “Massone! Il Ddl Zan è ispirato dalla massoneria”. La replica: “Ti faccio togliere la pelle in tribunale” (Di giovedì 13 maggio 2021) Si accende lo studio di Zona Bianca, il nuovo talk di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi. Durante la puntata di ieri 12 maggio, Mario Adinolfi e Alessandro Cecchi Paone hanno discusso sul tema del Ddl Zan. “Voglio usare il mio tempo provando a difendere la posizione dottrinale della Chiesa cattolica che ha espresso con un responso firmato da Papa Francesco il no alla benedizione delle coppie omosessuali, ripeto responsum della Congregazione della dottrina della fede firmato da Papa Francesco”, ha esordito il giornalista, nonché esponente del Popolo della Famiglia. Poi ha continuato a difendere il matrimonio eterosessuale, attaccando la pratica dell’ “utero in affitto” che nel nostro ordinamento è “punita dalla legge e dalle sanzioni”. “Queste sono conquiste di civiltà che uomini di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Si accende lo studio di, il nuovo talk di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi. Durante la puntata di ieri 12 maggio, Marioe Alessandrohanno discusso sul tema del Ddl Zan. “Voglio usare il mio tempo provando a difendere la posizione dottrinale della Chiesa cattolica che ha espresso con un responso firmato da Papa Francesco il no alla benedizione delle coppie omosessuali, ripeto responsum della Congregazione della dottrina della fede firmato da Papa Francesco”, ha esordito il giornalista, nonché esponente del Popolo della Famiglia. Poi ha continuato a difendere il matrimonio eterosessuale, attaccando la pratica dell’ “utero in affitto” che nel nostro ordinamento è “punitalegge e dalle sanzioni”. “Queste sono conquiste di civiltà che uomini di ...

