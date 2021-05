Zanetti: “Lo Scudetto frutto del grandissimo lavoro nato due anni fa con l’arrivo di Conte” (Di giovedì 13 maggio 2021) Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, a margine di un evento online organizzato da Legambiente “Sport e Sostenibilità”, si è soffermato anche sulla vittoria dello Scudetto. “Sono felicissimo. Questa vittoria è il frutto del grandissimo lavoro nato due anni fa con l’arrivo di Antonio Conte e del suo staff. I ragazzi hanno fatto qualcosa straordinario in un’annata non facile. È venuto fuori il valore di questa squadra attraverso il lavoro ed una cultura intrapresa due anni fa e che sta dando i risultati. Vincere questo Scudetto vuol dire tantissimo per noi. Vuol dire soddisfazione per il club e per i ragazzi, che lo meritano per gli sforzi fatti”. FOTO: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 13 maggio 2021) Javier, vicepresidente dell’Inter, a margine di un evento online organizzato da Legambiente “Sport e Sostenibilità”, si è soffermato anche sulla vittoria dello. “Sono felicissimo. Questa vittoria è ildelduefa condi Antonioe del suo staff. I ragazzi hanno fatto qualcosa straordinario in un’annata non facile. È venuto fuori il valore di questa squadra attraverso iled una cultura intrapresa duefa e che sta dando i risultati. Vincere questovuol dire tantissimo per noi. Vuol dire soddisfazione per il club e per i ragazzi, che lo meritano per gli sforzi fatti”. FOTO: Twitter ...

Advertising

fcin1908it : Zanetti: “Questo scudetto vale tantissimo: è frutto del lavoro di Conte e squadra” - FcInterNewsit : Zanetti ribadisce: 'Scudetto che vale tantissimo per il club. Trionfo frutto del lavoro di Conte e della squadra' - internewsit : Zanetti: «Felice per lo scudetto! Lavoro straordinario in anno non facile» - - homer_mario : @7Robymar Sisi quelli storici del triplete assolutamente, tipo deki zanetti cambiasso. Alla fine mi ci affezziono m… - giancarloamodio : @Tommasolabate Certo, potrebbero anche far tornare in campo Zanetti, perché no. Ha vinto lo scudetto quindi un po d… -