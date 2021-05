' Zaccagni sta bene al Verona | ma se arriva il Napoli'

(Di giovedì 13 maggio 2021)- "al? Il mercato non è ancora partito ed è tutto ancora fermo, aspetteremo la fine della stagione per capire di che 'morte' moriremo. E in base ai piazzamenti si programmerà ...

" È chiaro chebenissimo a Verona ed è riconoscente nei confronti della piazza, ma se dovesse arrivare una proposta da una grande squadra si può prendere in considerazione. Il ruolo? Nel ...Pur non avendo problemi di bilancio, il Napolipagando, come tutti i club del mondo, la pandemia chemettendo in seria discussione il domani di molti club. Sarà difficile investire e, dunque, ...Lo ha detto Fausto Pari, agente del calciatore del Verona, ai microfoni di Radio Kiss Kiss. "È chiaro che Zaccagni sta benissimo a Verona ed è riconoscente nei confronti della piazza, ma se dovesse ...Fausto Pari, ex calciatore ed attuale agente di Mattia Zaccagni, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli.