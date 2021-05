Xbox Series X/S: Microsoft invita i giocatori a celebrare i 20 anni di Xbox (Di giovedì 13 maggio 2021) Microsoft ha appena annunciato una grande celebrazione dei 20 anni del marchio Xbox, grazie alla quale riceveremo sistematicamente informazioni interessanti dal mondo della corporation americana. La società americana inizia la celebrazione del 20° anniversario del marchio Xbox e intende presentare informazioni importanti per i giocatori, da oggi fino al 15 novembre 2021. "Da oggi fino a novembre di quest'anno, Xbox celebrerà il 20° anniversario della sua prima console in Nord America e poco dopo in altri mercati in tutto il mondo". L'azienda non solo celebra la creazione del marchio Xbox, ma anche l'anteprima del primo Halo, con la conclusione perfetta di questa grande ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 13 maggio 2021)ha appena annunciato una grande celebrazione dei 20del marchio, grazie alla quale riceveremo sistematicamente informazioni interessanti dal mondo della corporation americana. La società americana inizia la celebrazione del 20°versario del marchioe intende presentare informazioni importanti per i, da oggi fino al 15 novembre 2021. "Da oggi fino a novembre di quest'anno,celebrerà il 20°versario della sua prima console in Nord America e poco dopo in altri mercati in tutto il mondo". L'azienda non solo celebra la creazione del marchio, ma anche l'anteprima del primo Halo, con la conclusione perfetta di questa grande ...

