Wizz Air cresce ancora in Italia. Michalopoulos: “Puntiamo al raddoppio della presenza” (Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) – Wizz Air aggiunge una nuova base in Italia, a Roma Fiumicino, annunciando tantissimi nuovi collegamenti, tutti serviti da velivoli di ultima generazione. Un altro step verso l’obiettivo del raddoppio della presenza nel Bel Paese. Ne ha parlato George Michalopoulos, Chief Commercial Officer Wizz Air, in una intervista rilasciata a Teleborsa. Nonostante la crisi Covid avete annunciato diverse novità. Ci può elencare le principali? “Oggi abbiamo annunciato la nostra quinta base in Italia, quella di Roma Fiumicino, con quattro macchine basate e 32 nuove rotte. Così facendo diventiamo il terzo vettore sullo scalo di Roma Fiumicino”. “E poi nuove destinazioni turistiche: per le isole greche ed anche per le Canarie – Fuerte Ventura e Tenerife – ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) –Air aggiunge una nuova base in, a Roma Fiumicino, annunciando tantissimi nuovi collegamenti, tutti serviti da velivoli di ultima generazione. Un altro step verso l’obiettivo delnel Bel Paese. Ne ha parlato George, Chief Commercial OfficerAir, in una intervista rilasciata a Teleborsa. Nonostante la crisi Covid avete annunciato diverse novità. Ci può elencare le principali? “Oggi abbiamo annunciato la nostra quinta base in, quella di Roma Fiumicino, con quattro macchine basate e 32 nuove rotte. Così facendo diventiamo il terzo vettore sullo scalo di Roma Fiumicino”. “E poi nuove destinazioni turistiche: per le isole greche ed anche per le Canarie – Fuerte Ventura e Tenerife – ...

