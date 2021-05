WhatsApp, sabato la svolta storica: cosa succede (Di giovedì 13 maggio 2021) sabato segnerà la svolta per WhatsApp, con l’applicazione di messaggistica pronta a cambiare per sempre. Andiamo a vedere tutte le novità in arrivo. sabato è il giorno della svolta per WhatsApp, pronta ad obbligare gli utenti ad accettare i nuovi termini di servizio. Infatti l’aggiornamento risulterà obbligatorio o quasi, visto che chi non accetterà subirà L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 13 maggio 2021)segnerà laper, con l’applicazione di messaggistica pronta a cambiare per sempre. Andiamo a vedere tutte le novità in arrivo.è il giorno dellaper, pronta ad obbligare gli utenti ad accettare i nuovi termini di servizio. Infatti l’aggiornamento risulterà obbligatorio o quasi, visto che chi non accetterà subirà L'articolo proviene da Inews.it.

